Маррэй выиграл турнир в Вене, обыграв в финале Тсонга
Финальный матч
турнира в Вене между британцем Энди Маррэем и французом Жо-Уилфридом Тсонга
завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (6) в пользу Маррэя.
Матч продолжался один час и 49 минут. Оба соперника
сделали по пять эйсов. При этом Маррэй допустил меньше двойных ошибок (2:5).
Вена (Австрия)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 844 645 евро
Финал
Энди Маррэй (Великобритания) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) - 6:3, 7:6 (6)
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