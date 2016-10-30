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Маррэй выиграл турнир в Вене, обыграв в финале Тсонга

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира в Вене между британцем Энди Маррэем и французом Жо-Уилфридом Тсонга завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 7:6 (6) в пользу Маррэя.

Матч продолжался один час и 49 минут. Оба соперника сделали по пять эйсов. При этом Маррэй допустил меньше двойных ошибок (2:5).

Вена (Австрия)
Турнир АТР
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 1 844 645 евро
Финал

Энди Маррэй  (Великобритания) - Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) - 6:3, 7:6 (6)

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