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Евгений Бушманов: Приходящие из основного «Спартака» игроки не усиливают нас

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов  заявил, что переход футболистов из первой команды красно-белых отрицательно влияет на результат второй.

«Спартак-2» сегодня в гостях уступил «Химкам» (0:1) в 19-м туре ФНЛ. Пять игроков красно-белых - Сергей Песьяков, Александр Пуцко, Денис Кутин, Артем Тимофеев и Александр Зуев - попали в заявку на субботний матч 12-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1), но на поле не вышли.

«Когда ребята приходят из первой команды, должно быть усиление, но, к сожалению, пока получается наоборот. Мы будем стараться, чтобы игровая практика, которая нужна ребятам, не влияла отрицательно на результат в будущем. Пуцко с нами тренировался, на игру его взяли в связи с тем, что Сальваторе Боккетти получил травму на тренировке. Остальные ребята работают с первой командой, к нам приходят редко. Такие приходы не дают результаты команде, хотя должен сказать, что они стараются. Но что-то нарушается, не получается», - приводит слова Бушманова «Р-Спорт».

Матч

Химки - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

Голы

Сикорски 37 (1:0).

Состав

Химки: Исупов, Тюнин, Ярковой, Шумских, Чернышов И., Заика, Гащенков, Лапин (Фадеев, 80), Казаев (Дворников, 63), Галешич (Малания, 86), Сикорски (Петрусев, 72)

Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Шанбиев (Кутин, 61), Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Самсонов, Мелкадзе, Гулиев, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)

Предупреждения:

Лапин, 14; Шумских, 42; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 84 - Бакаев, 51; Гулиев, 59; Тимофеев, 84

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция

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