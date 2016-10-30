«Зенит» обыграл «Томь», продлив беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей
В матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь»
со счетом 1:0.
Единственный
мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.
После 12
матчей подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея
в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция