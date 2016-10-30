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«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Вилан Сипрьен и по разу отличилисб Марио Балотелли и Алессан Плеа. Единственый гол гостей забил Эмилиано Сала.

После этого матча подопечные Люсьена Фавра продолжают лидировать в Лиге 1, имея в активе 29 очков, а «Нант» с 11-ю очками расположился на 15-й строчке турнирной таблицы.

Стоит отметить, что в последний раз «Ницца» в чемпионате Франции проиграла еще в прошлом сезоне, все тому же «Нанту» - это случилось 30 апреля нынешнего года.  В текущем сезоне на счету команды из Ниццы девять побед и две ничьи в 11 матчах Лиги 1.

Матч

Ницца - Нант - 4:1 (2:0)

Голы

Сипрьен 9 (1:0). Балотелли 27 (2:0). Сала 47 (2:1). Плеа 60 (3:1). Сипрьен 65 (4:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Данте, Суке, Бодмер, Сарр, Перейра, Бельханда, Сери (Козьелло, 81), Сипрьен (Лусамба, 84), Балотелли (Эссерик, 75), Плеа

Нант: Риу, Джиджи, Дюбуа (Кватенг, 46), Лима, Карлос, Жийе, Арит, Томассон (Роньер, 78), Степински (Качаниклич, 69), Сала, Бамму

Предупреждения:

Сипрьен, 64 - Лима, 31; Джиджи, 38; Сала, 53

Судья:

Себастьян Морейра (Франция)

Место и дата

30 октября 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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