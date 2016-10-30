«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант»

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Вилан Сипрьен и по разу отличилисб Марио Балотелли и Алессан Плеа. Единственый гол гостей забил Эмилиано Сала.

После этого матча подопечные Люсьена Фавра продолжают лидировать в Лиге 1, имея в активе 29 очков, а «Нант» с 11-ю очками расположился на 15-й строчке турнирной таблицы.

Стоит отметить, что в последний раз «Ницца» в чемпионате Франции проиграла еще в прошлом сезоне, все тому же «Нанту» - это случилось 30 апреля нынешнего года. В текущем сезоне на счету команды из Ниццы девять побед и две ничьи в 11 матчах Лиги 1.