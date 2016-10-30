«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант»
В
матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со
счетом 4:1.
В
составе победителей дублем отметился Вилан Сипрьен и по разу отличилисб Марио
Балотелли и Алессан Плеа. Единственый гол гостей забил Эмилиано Сала.
После
этого матча подопечные Люсьена Фавра продолжают лидировать в Лиге 1, имея в
активе 29 очков, а «Нант» с 11-ю очками расположился на 15-й строчке турнирной
таблицы.
Стоит отметить, что в последний раз «Ницца» в чемпионате Франции проиграла еще в прошлом сезоне, все тому же «Нанту» - это случилось 30 апреля нынешнего года. В текущем сезоне на счету команды из Ниццы девять побед и две ничьи в 11 матчах Лиги 1.
Матч
Голы
Сипрьен 9 (1:0). Балотелли 27 (2:0). Сала 47 (2:1). Плеа 60 (3:1). Сипрьен 65 (4:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Данте, Суке, Бодмер, Сарр, Перейра, Бельханда, Сери (Козьелло, 81), Сипрьен (Лусамба, 84), Балотелли (Эссерик, 75), Плеа
Нант: Риу, Джиджи, Дюбуа (Кватенг, 46), Лима, Карлос, Жийе, Арит, Томассон (Роньер, 78), Степински (Качаниклич, 69), Сала, Бамму
Предупреждения:
Сипрьен, 64 - Лима, 31; Джиджи, 38; Сала, 53
Судья:
Себастьян Морейра (Франция)
Место и дата
30 октября 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция