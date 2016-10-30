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«Рома» не сумела обыграть «Эмполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Италии между «Эмполи» и «Ромой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Рома» набрала 23 очка и занимает второе место в чемпионате Италии. У «Эмполи» семь очков и 18-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

Матч

Эмполи - Рома - 0:0

Состав

Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Коста, Беллуччи, Веселы, Кроче, Крунич (Тельо, 55), Диуссе (Бюхель, 75), Сапонара, Пуккиарелли, Джилардино (Маккароне, 68)

Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер (Жуан, 68), Эмерсон (Бруно Перес, 53), Манолас, Салах, Де Росси (Перотти, 83), Паредес, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави

Предупреждения:

Веселы, 11; Беллуччи, 18; Паскуаль, 35; Диуссе, 62; Джилардино, 66; Тельо, 76 - Манолас, 30; Де Росси, 67; Салах, 90

Судья:

Марко Ди Белло (Италия)

Место и дата

30 октября 17:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция

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