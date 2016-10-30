«Рома» не сумела обыграть «Эмполи»
Матч 11-го тура
чемпионата Италии между «Эмполи» и «Ромой» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 0:0.
«Рома» набрала
23 очка и занимает второе место в чемпионате Италии. У «Эмполи» семь очков и
18-е место.
Чемпионат
Италии. Серия А
11-й тур
Матч
Состав
Эмполи: Скорупски, Паскуаль, Коста, Беллуччи, Веселы, Кроче, Крунич (Тельо, 55), Диуссе (Бюхель, 75), Сапонара, Пуккиарелли, Джилардино (Маккароне, 68)
Рома: Щесны, Фацио, Рюдигер (Жуан, 68), Эмерсон (Бруно Перес, 53), Манолас, Салах, Де Росси (Перотти, 83), Паредес, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави
Предупреждения:
Веселы, 11; Беллуччи, 18; Паскуаль, 35; Диуссе, 62; Джилардино, 66; Тельо, 76 - Манолас, 30; Де Росси, 67; Салах, 90
Судья:
Марко Ди Белло (Италия)
Место и дата
30 октября 17:00, Карло Кастеллани, Онлайн-трансляция
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