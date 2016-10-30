Виталий Дьяков: Витсель понты на поле нагонял, а под трибунами ни слова от него я не услышал

Защитник «Томи» Виталий Дьяков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- «Зенит» владел преимуществом. Во-первых, потому что это «Зенит». Во-вторых, потому что они играли дома. В обороне сыграли неплохо, но моментом очень много у нас не было, потому что мы старались ловить соперника на контратаках, но не могли разыграть их достойно, чтобы создать опасность. Счет по игре.

- Значит, собирались играть на контратаках?

- В нашем чемпионате мало команд, которые приезжают в гости к «Зениту» играть первым номером, поэтому «Томь» в этом смысле не исключение. Мы планировали и сыграли вторым номером.

- Можно сказать, что 0:1 - достойное поражение?

- Нет, выходить на матч и думать, что 0:1 проиграть лучше, чем 0:5 - удел слабых. В любой игре надо брать очки. Я расстроен сегодняшним поражением.

- Что произошло в эпизоде с Витселем?

- Я сфолил, ему это не понравилось. Но мне по барабану, понравилось ему что-то или нет. Это футбол. Не думаю, что Витсель сам никогда не фолил. Если Аксель считает, что он игрок «Зенита», а я игрок «Томи», и он может что-то ответить, думаю, у меня было бы гораздо больше возможностей, чтобы ответить. Даже после игры. Витсель был героем на поле, ведь знает, что на поле никаких драк и стычек быть не может, потому что за это удалят. Понты на поле нагонял, а под трибунами ни слова от него я не услышал.

- Правда , что вашей команде не платят зарплату?

- Да, есть задержки, у команды не лучшее финансовое положение, игрокам не платят деньги.

- Когда обещают?

- Обещаний много, но в команде ждут действий, а не обещаний. Пока только обещания. Ждем, что будет дальше. Мы верим в обещания. Мы футболисты и должны выполнять свою работу. Хочется, чтобы это делало и руководство, - передает слова Дьякова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».