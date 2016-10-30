«Милан» дома обыграл «Пескару»
Матч 11-го тура
чемпионата Италии между «Миланом» и «Пескарой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».
Единственный
мяч в активе Джакомо Бонавентуры. «Милан» набрал 22 очка и занимает третье
место в чемпионате Италии. У «Пескары» семь очков и 17-е место.
Чемпионат
Италии. Серия А
11-й тур
Матч
Голы
Бонавентура 49 (1:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Де Шильо, Романьоли, Абате, Гомес, Локателли, Бонавентура, Соса, Бакка (Адриано, 84), Сусо (Куцка, 68), Ньянг (Пашалич, 62)
Пескара: Бизарри, Форназье, Крешенци, Зампано, Кода (Бираги, 74), Митрита (Манай, 77), Бенали, Мемушай, Брюгман, Аквилани (Кристанте, 56), Капрари
Предупреждения:
Абате, 42 - Брюгман, 37; Митрита, 48
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
30 октября 17:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция
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