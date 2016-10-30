Эрик Бикфалви: То, что Луческу тренирует «Зенит» - это гордость для Румынии

Полузащитник «Томи» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).



- Несмотря на результат вы можете быть довольны игрой «Томи»?

- Мы пытались играть в нормальный футбол. Конечно же, для нас это очень трудный матч, «Зенит» - отличная команда. Попытались что-то забить, но это у нас не получилось. Для меня «Зенит» - претендент на чемпионство, как и «Спартак» с ЦСКА.

- Правда, что Мирча Луческу когда-то звал вас в «Шахтер»?

- Думаю, лучше спросить у него. Не хочу говорить об этом, сейчас я играю в «Томи». У меня был с ним разговор, я его очень уважаю. Он румын, и это гордость для страны, что Мирча тренирует такую команду, как «Зенит».

- Ждете вызова в сборную Румынии на товарищеский матч с Россией, который будет в Грозном?

- Конечно. Для меня будет очень важна игра с Польшей (состоится 11 ноября - Прим.ред.), потому что это матч квалификации на чемпионат мира. Встреча со сборной России будет не менее значимой, этим и отличается национальная команда от клуба. Я очень счастлив, что являюсь частью сборной, и буду еще сильнее рад, если сыграю с Россией, - передает слова Бикфалви корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Полузащитник томского клуба вошел в расширенный список игроков румынской сборной на товарищеский матч с Россией, который пройдет на «Ахмат-Арене» 15 ноября.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».