Аслан Дудиев: Несмотря на финансовые проблемы, постараемся сохранить «Томь» в Премьер-лиге

Защитник «Томи» Аслан Дудиев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).

- Мы старались и неплохо выглядели, но пропустили ненужный гол. Думаю, если бы сыграли вничью - было бы не так обидно. В целом, недовольны результатом.

- В атаке у вас получалось не так много.

- Потому что «Зенит» хорошо выходит в контратаки, мы их боялись, поэтому старались играть от обороны. Из-за этого не так много сил оставалось на атаку. Сыграли так, как получилось.

- Какое настроение в команде после ряда поражений?

- Бывало и лучше. Но нам надо сохранить команду в Премьер-лиге. Всеми силами стараемся это сделать.

- Несмотря на финансовые трудности.

- Да, но что поделать, это Россия.

- Гендиректор вашей команды Алексей Киселев сказал, что в ближайшее трансферное окно в команде будет «зачистка». Переживаете за свое место?

- Даже не знаю. Они разбираются в футболе, им виднее (улыбается). Посмотрим, что будет дальше, - рассказал Дудиев в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».