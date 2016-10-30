Аслан Дудиев: Несмотря на финансовые проблемы, постараемся сохранить «Томь» в Премьер-лиге
Защитник «Томи» Аслан Дудиев в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:1).
- Мы старались и неплохо выглядели, но пропустили ненужный гол. Думаю, если бы сыграли вничью - было бы не так обидно. В целом, недовольны результатом.
- В атаке у вас получалось не так много.
- Потому что «Зенит» хорошо выходит в контратаки, мы их боялись, поэтому старались играть от обороны. Из-за этого не так много сил оставалось на атаку. Сыграли так, как получилось.
- Какое настроение в команде после ряда поражений?
- Бывало и лучше. Но нам надо сохранить команду в Премьер-лиге. Всеми силами стараемся это сделать.
- Несмотря на финансовые трудности.
- Да, но что поделать, это Россия.
- Гендиректор вашей команды Алексей Киселев сказал, что в ближайшее трансферное окно в команде будет «зачистка». Переживаете за свое место?
- Даже не знаю. Они разбираются в футболе, им виднее (улыбается). Посмотрим, что будет дальше, - рассказал Дудиев в интервью корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
Напомним, в матче 12-го
тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный
мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.
Подопечные Мирчи Луческу
идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи
занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.
Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».
Матч
Голы
Кокорин 26 (1:0).
Состав
Зенит: Кержаков М., Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Жулиано, Чернов, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 70), Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78)
Томь: Коченков, Дьяков, Жиров, Дудиев, Тишкин, Дроппа (Баляйкин, 65), Комбаров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Касьян (Кузнецов, 61)
Предупреждения:
Витсель, 50; Юсупов, 90 - Попов, 16; Дьяков, 50; Дроппа, 60; Кудряшов, 89
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
30 октября 17:00, Петровский, Текстовая трансляция