«Кубань» обыграла «Волгарь» благодаря голу Гогниева

В матче 19-го тура первенства ФНЛ «Кубань» с минимальным счетом обыграла «Волгарь».

Единственный гол в матче забил на 81-й минуте полузащитник хозяев поля Спартак Гогниев.

После этого матча краснодарская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 23 очка, а астраханская команда с 21-м очком идет на 15-м месте.

В следующем туре «Кубань» отправится во Владивосток, где 5 ноября их примет «Луч-Энергия», а подопечный Юрия Газзаева в этот же день сыграют с саратовским «Соколом».