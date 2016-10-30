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«Кубань» обыграла «Волгарь» благодаря голу Гогниева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 19-го тура первенства ФНЛ «Кубань» с минимальным счетом обыграла «Волгарь».

Единственный гол в матче забил на 81-й минуте полузащитник хозяев поля Спартак Гогниев.

После этого матча краснодарская команда расположилась на 12-й строчке, имея в активе 23 очка, а астраханская команда с 21-м очком идет на 15-м месте.

В следующем туре «Кубань» отправится во Владивосток, где 5 ноября их примет «Луч-Энергия», а подопечный Юрия Газзаева в этот же день сыграют с саратовским «Соколом».

Матч

Кубань - Волгарь - 1:0 (0:0)

Место и дата

30 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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