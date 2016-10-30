Валерий Петраков: «Зенит» и «Спартак» будут бороться за победу в чемпионате

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:0).

- Мы хоть и уступили с минимальным счетом, но провели неплохой матч. «Зенит» - команда по набору игроков, по исполнению на порядок выше нас. Несмотря на это, мы старались играть в организованный футбол, дисциплинированно. Не доволен тем, как проводили атаки. Наши полузащитники, особенно два центральных играли в медленный футбол, атака была небыстрая. А чтобы взломать оборону «Зенита», надо играть на порядок выше. Не могу сказать, что кто-то из игроков выпадал, ребята старались. Но в «Зените» есть лидеры, которые делают результат.

- Кого считаете лидерами по игре в чемпионате?

- Это те команды, которые занимают лидирующие позиции. Но не всегда они играют на высоком уровне. «Спартак» провел вчера прекрасный матч, но были игры, когда играли не на своем уровне. «Зенит» - также лидер российского футбола, здесь есть игроки из сборных. Я думаю, «Зенит» и «Спартак» будут бороться за первое место и все решится в очных встречах, - передает слова Петракова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после подачи Евгения Чернова с левого фланга.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».