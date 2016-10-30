Ad Finem выиграла европейскую квалификацию и поедет на LAN-финал Major
Греческая команда Ad Finem выиграла европейскую квалификацию на The Boston Major.
В финале квалификации Ad Finem обыграла Team Liquid со счетом 2:0 и заработала путевку в финальную часть турнира.
Team Liquid сыграет с Virtus.pro в нижней сетке отборочных за место на LAN-финале турнира.
LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.
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