Александр Бубнов: Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе некому

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандальном матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Урал» - «Терек» (1:4).

- Делать громких заявлений относительно характера матча не буду. Комментатор этой встречи все доходчиво рассказал. Чтобы что-то предполагать и в чем-то обвинять — нужные веские доказательства, а у меня их нет. Подобных встреч, после которых поднимался шум, было достаточное количество в последние годы. Чем все завершилось? Ничем.

Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе некому. Да и зачем, если Виталий Мутко заявляет, что все было нормально. Никто же никуда не вылетает. Раз он так считает, то и разбирательств не будет. Смысл сотрясать воздух? Когда я работал в комитете по договорным играм, то прекрасно знал всю кухню и механизмы. Честным людям, пытавшимся бороться с этим явлением, попросту угрожали судами и обвиняли в клевете. Поэтому оставим просто факты: «Урал» здорово начал матч, забил гол с чистого пенальти, а затем забил сам себе три мяча из четырех, - заявил Бубнов.

По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.

Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).



6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».