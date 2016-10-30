Александр Бубнов: Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе некому
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандальном матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Урал» - «Терек» (1:4).
- Делать громких заявлений относительно характера матча не буду. Комментатор этой встречи все доходчиво рассказал. Чтобы что-то предполагать и в чем-то обвинять — нужные веские доказательства, а у меня их нет. Подобных встреч, после которых поднимался шум, было достаточное количество в последние годы. Чем все завершилось? Ничем.
Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе некому. Да и зачем, если Виталий Мутко заявляет, что все было нормально. Никто же никуда не вылетает. Раз он так считает, то и разбирательств не будет. Смысл сотрясать воздух? Когда я работал в комитете по договорным играм, то прекрасно знал всю кухню и механизмы. Честным людям, пытавшимся бороться с этим явлением, попросту угрожали судами и обвиняли в клевете. Поэтому оставим просто факты: «Урал» здорово начал матч, забил гол с чистого пенальти, а затем забил сам себе три мяча из четырех, - заявил Бубнов.
По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал.
Благодаря этой победе команда Рашима Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).
6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция