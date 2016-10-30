«Салават Юлаев» одержал самую крупную победу с 2011 года

Победа «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири» (6:0) стала самой крупной для уфимцев за последние пять лет.

Последний раз «Салават Юлаев» побеждал так крупно 30 января 2011 года в домашнем матче против московского «Динамо» - 7:1. Два очка (1+1) тогда набрал Игорь Григоренко, который в этом сезоне снова выступает в уфимской команде, правда сейчас не играет из-за травмы. Напомним, что последний матч за «СЮ» Григоренко провел 25 сентября 2016 года.

А вот шесть шайб уфимцы забрасывали в ворота соперников не так давно -- дома 22 сентября в матче против словацкого «Слована» они победили 6:3.

Для «Сибири» матч с уфимской командой стал, наоборот, одним из самых неудачных. Команда во второй раз в сезоне не смогла поразить чужие ворота. Интересно, что первый подобный случай произошел с «Сибирью» также в последнем матче месяца - 29 сентября 2016 года дома против магнитогорского «Металлурга» (0:3).

Отметим, что на данный момент в чемпионате остались только три команды, которые забрасывали шайбы во всех без исключения матчах – СКА, «Салават Юлаев» и минское «Динамо».