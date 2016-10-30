Дубли Макеева и Ержабека помогли «Витязю» обыграть минское «Динамо»
«Витязь» дома обыграл минское «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Алексей Макеев (дважды), Алексей Макеев, Марио Кемпе, Якуб Ержабек (дважды), Максим Афиногенов, Миро Аалтонен и Юрий Кокшаров, у гостей - Роб Клинкхаммер, Андрей Стась, Мэтт Эллисон, Илья Шинкевич (дважды) и Александр Матерухин.
В активе обеих команд по 40 очков, они делят седьмое-восьмое места в Западной конференции.
9 ноября «Витязь» примет ЦСКА, а «Динамо» 1 ноября сыграет на выезде с рижскими одноклубниками.
Матч
Витязь - Динамо Мн - 9:6 (2:2, 3:1, 4:3)
Голы:
Макеев (Афиногенов, Никулин), 0:13 (1:0). Макеев (Афиногенов, Никулин), 2:16 (2:0). Клинкхаммер (Эллисон, Матерухин), 6:29 (2:1). Стась (Лингле, Лисовец), 16:20 (2:2). Копейкин (Ержабек), 25:44 (3:2). Кемпе (Копейкин, Ержабек), 28:40 (4:2). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 33:46 (4:3). Ержабек (Шитиков, Аалтонен), 34:36 (5:3). Афиногенов (Семёнов, Горак), 44:42 (6:3). Шинкевич (Стась, Лингле), 47:03 (6:4). Шинкевич (Граньяни, Степанов), 47:22 (6:5). Ержабек (Копейкин, Аалтонен), 52:22 (7:5). Аалтонен (Ержабек), 53:43 (8:5). Матерухин (Лисовец), 54:38 (8:6). Кокшаров 59:55 (9:6).
Место и дата
30 октября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция