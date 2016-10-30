«Герта» уступила «Хоффенхайму»
Матч девятого
тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».
Единственный
мяч забил Никлас Зюле. «Хоффенхайм» набрал 19 очков и обогнал «Герту», выйдя на
третье место. У берлинцев 17 очков и четвертое место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
9-й тур
Матч
Хоффенхайм - Герта - 1:0 (1:0)
Голы
Зюле 31 (1:0).
Состав
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер (Тольян, 62), Демирбай (Амири, 78), Рупп (Шалаи, 84), Фогт, Руди, Вагнер, Крамарич
Герта: Ярстейн, Брукс, Пекарик, Вайзер, Штарк, Аллан, Шелбред (Калу, 72), Лустенбергер, Эссвайн (Шибер, 57), Харагучи, Ибишевич (Аллаги, 80)
Предупреждения:
нет - Вайзер, 62; Штарк, 69; Аллан, 75; Шибер, 84
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
30 октября 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция