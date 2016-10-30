Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Анжи- : -Краснодар
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Зенит1 : 0Томь
Формула-1  Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Герта» уступила «Хоффенхайму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

Единственный мяч забил Никлас Зюле. «Хоффенхайм» набрал 19 очков и обогнал «Герту», выйдя на третье место. У берлинцев 17 очков и четвертое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

Матч

Хоффенхайм - Герта - 1:0 (1:0)

Голы

Зюле 31 (1:0).

Состав

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Зюле, Хюбнер, Цубер (Тольян, 62), Демирбай (Амири, 78), Рупп (Шалаи, 84), Фогт, Руди, Вагнер, Крамарич

Герта: Ярстейн, Брукс, Пекарик, Вайзер, Штарк, Аллан, Шелбред (Калу, 72), Лустенбергер, Эссвайн (Шибер, 57), Харагучи, Ибишевич (Аллаги, 80)

Предупреждения:

нет - Вайзер, 62; Штарк, 69; Аллан, 75; Шибер, 84

Судья:

Бенджамин Кортус (Германия)

Место и дата

30 октября 17:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 9-й тур. «Хоффенхайм» - «Герта», «Кельн» - «Гамбург» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей чемпионата Германии по футболу.«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дербиМатч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»«Аугсбург» дома уступил «Баварии» (1:3) в 9-м туре чемпионата России.«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:2) в 9-м туре чемпионата Германии.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.«Боруссия» (М) и «Айнтрахт» сыграли вничьюМатч девятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Айнтрахтом» из Франкфурта и завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.Томас Мюллер: Я больше не хочу исполнять пенальтиФорвард «Баварии» Томас Мюллер намерен уступить товарищам по команде право исполнять 11-метровые удары.Бывший защитник «Боруссии» М получил девять лет тюрьмы за перевозку 793 кг марихуаныБывший защитник менхенгладбахской «Боруссии» и «Кайзерслаутерна» Марсело Плетш осужден по обвинению в перевозке 793 килограммов марихуаны из Бразилии в Парагвай. Теперь ему предстоит отбывать срок в тюрьме.Дортмундская «Боруссия» готова продать Обамеянга в «Реал» за 80 миллионов евроДортмундская «Боруссия» может продать нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга мадридскому «Реалу».Йенс Леманн может стать спортивным директором «Гамбурга»Бывший вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Германии Йенс Леманн может занять пост спортивного директора «Гамбурга», сообщает Hamburger Morgenpost.Роббен, Рибери и Левандовски продлят контракты с «Баварией»«Бавария» продлит контракты со своими лидерами. Об этом сообщают немецкие СМИ.Главный тренер «Байера» Рогер Шмидт оштрафован и дисквалифицирован на два матчаК главному тренеру леверкузенского «Байера» Рогеру Шмидту применены дисциплинарные санкции по итогам матча 8-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».Ренату Саншеш признан лучшим молодым игроком года в ЕвропеПолузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш признан лучшим молодым футболистом года в Европе.Маркус Вайнцирль: У «Шальке» налицо тенденция ростаГлавный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча против «Майнца» в восьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.Бундеслига. 8-й тур. «РБ Лейпциг» обыграл «Вердер», «Шальке» выиграл у «Майнца» и другие матчиРезультаты матчей 8-го тура чемпионата Германии.Дубль Бенталеба помог «Шальке» обыграть «Майнц»Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «Майнцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Майнца».«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» и вышел на второе место в чемпионате ГерманииМатч восьмого тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Вердером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лейпцига».Томас Тухель: «Боруссия» не готова играть в бундеслигеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после гостевой ничьей с «Ингольштадтом» (3:3) в 8-м туре чемпионата Германии выступил с неожиданным заявлением.Рибери готов вернуться к тренировкамВингер «Баварии» Франк Рибери рассчитывает возобновить тренировки в начале следующей недели.

Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Герта
Гертакалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение