Лулич и Иммобиле принесли победу «Лацио» в матче с «Сассуоло»
В
матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» со
счетом 2:1.
В
составе победителей голами отметились Сенад Лулич и Чиро Иммобиле, а у гостей
единственный гол забил Грегоре Дефрель.
После
этого матча подопечные Симоне Индзаге расположились на 4-м месте турнирной
таблицы, имея в активе 21 очко, а команда из Сассуоло занимает 13-е место с
13-ю очками.
В следующем туре римляне отправятся в Неаполь, где 5 ноября сыграют с «Наполи», а подопечные Эусебио Ди Франческо на следующий день примут «Аталанту».
Матч
Голы
Лулич 50 (1:0). Иммобиле 55 (2:0). Дефрель 57 (2:1).
Состав
Лацио: Маркетти, Баста, Фортуна, Раду, Худт, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Мугрия, 82), Кейта (Билья, 60), Андерсон, Иммобиле (Джорджевич, 86)
Сассуоло: Консильи, Терранова (Рагуза, 81), Ачерби, Лирола, Делль'Орко (Матри, 56), Пелузо, Сенси, Политано, Пеллегрини, Бьондини (Данкан, 71), Дефрель
Предупреждения:
Андерсон, 35; Лулич, 36 - Ачерби, 33
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
30 октября 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция