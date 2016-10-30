Лулич и Иммобиле принесли победу «Лацио» в матче с «Сассуоло»

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Сенад Лулич и Чиро Иммобиле, а у гостей единственный гол забил Грегоре Дефрель.

После этого матча подопечные Симоне Индзаге расположились на 4-м месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко, а команда из Сассуоло занимает 13-е место с 13-ю очками.

В следующем туре римляне отправятся в Неаполь, где 5 ноября сыграют с «Наполи», а подопечные Эусебио Ди Франческо на следующий день примут «Аталанту».