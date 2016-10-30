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Лулич и Иммобиле принесли победу «Лацио» в матче с «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Сенад Лулич и Чиро Иммобиле, а у гостей единственный гол забил Грегоре Дефрель.

После этого матча подопечные Симоне Индзаге расположились на 4-м месте турнирной таблицы, имея в активе 21 очко, а команда из Сассуоло занимает 13-е место с 13-ю очками.

В следующем туре римляне отправятся в Неаполь, где 5 ноября сыграют с «Наполи», а подопечные Эусебио Ди Франческо на следующий день примут «Аталанту».

Матч

Лацио - Сассуоло - 2:1 (0:0)

Голы

Лулич 50 (1:0). Иммобиле 55 (2:0). Дефрель 57 (2:1).

Состав

Лацио: Маркетти, Баста, Фортуна, Раду, Худт, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Мугрия, 82), Кейта (Билья, 60), Андерсон, Иммобиле (Джорджевич, 86)

Сассуоло: Консильи, Терранова (Рагуза, 81), Ачерби, Лирола, Делль'Орко (Матри, 56), Пелузо, Сенси, Политано, Пеллегрини, Бьондини (Данкан, 71), Дефрель

Предупреждения:

Андерсон, 35; Лулич, 36 - Ачерби, 33

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

30 октября 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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