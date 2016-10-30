«Витязь» и минское «Динамо» установили рекорд сезона в КХЛ

Кристиан Хенкель: Выходить на игру и думать, что ты устал… Мы не маленькие дети

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от трехматчевой домашней серии минчан, которая завершилась уверенной победой над ХК «Сочи» (5:2).