«Витязь» и минское «Динамо» установили рекорд сезона в КХЛ
Подольский «Витязь» и минское «Динамо установили рекорд сезона в КХЛ по количеству заброшенных шайб – 15.
В матче, который проходил в Подмосковье, хозяева победили 9:6.
Предыдущий рекорд – 13 шайб – был установлен во встрече СКА – «Югра», которая состоялась 23 сентября. Питерцы тогда выиграли 9:4
Абсолютный рекорд по количеству заброшенных шайб за все время существования КХЛ принадлежит матчу «Барыс» - «Витязь» (4 января 2009 года). В нем было заброшено 17 шайб, «Барыс» в Астане победил со счетом 11:6.
Матч
Витязь - Динамо Мн - 9:6 (2:2, 3:1, 4:3)
Голы:
Макеев (Афиногенов, Никулин), 0:13 (1:0). Макеев (Афиногенов, Никулин), 2:16 (2:0). Клинкхаммер (Эллисон, Матерухин), 6:29 (2:1). Стась (Лингле, Лисовец), 16:20 (2:2). Копейкин (Ержабек), 25:44 (3:2). Кемпе (Копейкин, Ержабек), 28:40 (4:2). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 33:46 (4:3). Ержабек (Шитиков, Аалтонен), 34:36 (5:3). Афиногенов (Семёнов, Горак), 44:42 (6:3). Шинкевич (Стась, Лингле), 47:03 (6:4). Шинкевич (Граньяни, Степанов), 47:22 (6:5). Ержабек (Копейкин, Аалтонен), 52:22 (7:5). Аалтонен (Ержабек), 53:43 (8:5). Матерухин (Лисовец), 54:38 (8:6). Кокшаров 59:55 (9:6).
Место и дата
30 октября 17:00, ДС Витязь, Онлайн-трансляция