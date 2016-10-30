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В Москве завершился турнир по мини-футболу на Кубок Рината Дасаева

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москве завершился турнир по мини-футболу на Кубок Рината Дасаева, в котором участвовали команды суворовцев и кадетов 

В Москве завершился турнир по мини-футболу на Кубок Рината Дасаева. В соревнованиях приняли участие более 40 команд из Московского суворовского военного училища и кадетских учреждений столицы и области.

Упорная борьба шла одновременно в двух возрастных категориях: среди учащихся средних и старших классов. Финальные игры состоялись в спортивном комплексе «Эверест». По результатам серии матчей первое место в младшей группе заняла команда Второго Московского Кадетского корпуса (МЧС). В старшей - победила сборная Московского суворовского военного училища. Специальные призы по итогам турнира получили также лучшие бомбардиры, вратари и самые ценные игроки.   

Представители Ассоциации мини-футбола России, присутствовавшие на Кубке, отметили слаженную и уверенную игру, которую показали участники. Победителям вручили кубки, медали и подарочные сертификаты на пошив комплектов спортивной одежды.

Турнир по мини-футболу на Кубок Рината Дасаева между среди суворовцев и кадетов Москвы и Московской области проходил с 15 по 30 октября. Матчи группового турнира прошли на площадке физкультурно-спортивного комплекса Московского СВУ.

Организатор турнира, председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров, подводя итоги турнира, подчеркнул: «Итог матча во многом зависит от того, насколько развит в игроках дух товарищества, взаимопомощи и взаимопонимания. Важно и умение грамотно оценить ситуацию. Все эти качества пригодятся им не только в игре, но и в нашей непростой службе». 

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