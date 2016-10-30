Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Анжи0 : 0Краснодар
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Зенит1 : 0Томь
Формула-1  Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Считаю, что болельщикам было интересно. А вот для тренеров этот матч - приличная нервотрёпка, - сказал Тихонов на пресс-конференции после матча. Думаю, что красные карточки были показаны по делу. У нашего футболиста две большие царапины выше колена. Это говорит о том, что была игра прямой ногой. В премьер-лиге за это показывают красные карточки. А потом уже наш футболист решил, что может делать всё на поле, за что будет наказан. Такие моменты нельзя оставлять без внимания. Они не красят футбол. Это неуважение к своим партнёрам и болельщикам.

– Очень сильно помог команде гол, забитый за секунду до завершения первого тайма?

– Гол раздевалку всегда для одних помощь, а для других расстройство. Забили удачно. Это первый гол в сезоне Олега Ланина, за которого я очень рад.

– Вы довольны выступлением «Енисея» в первом круге?

– У нас команда собралась прямо перед сезоном. Поэтому начало мы провалили. Проигрывали тогда, когда не должны были это делать. Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ. Это очень тяжёлый турнир, в котором почти все могут обыграть кого угодно.

– И как вам «Тюмень»?

– Это команда нашего уровня. Играли-то сегодня одинаково.

После этого матча «Енисей» с 30-ю очками поднялся на третье место в ФНЛ. В следующем туре подопечные Андрея Тихонова отправятся в Москву, где 5 ноября сыграют с лидером турнира -  «Динамо».

Матч

Тюмень - Енисей - 2:3 (0:0)

Место и дата

30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафномуГлавный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная командаГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» в 19-м туре первенства ФНЛ.Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».Александр Ивченко: «Тюмень» и «Енисей» играли в футбол будущегоГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдачеГлавный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.Любовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в ХимкахЛюбовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в Химках«Химки» в рамках 19 тура ФНЛ нанесли поражение «Спартаку-2» (1:0) и продлили впечатляющую серию домашних матчей без поражений.ФНЛ. 19-й тур. «СКА-Хабаровск» обыграл «Тосно», «Шинник» уступил «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура Футбольной национальной лиги.«Факел» обыграл «Зенит-2»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Зенитом-2» завершился победой хозяев.«Кубань» обыграла «Волгарь» благодаря голу ГогниеваВ матче 19-го тура первенства ФНЛ «Кубань» с минимальным счетом обыграла «Волгарь».«Сокол» дома обыграл «Балтику»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Балтикой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сокола».Евгений Бушманов: Приходящие из основного «Спартака» игроки не усиливают насГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что переход футболистов из первой команды отрицательно влияет на результат второй.«Спартак-2» уступил «Химкам» в ФНЛ«Химки» дома обыграли «Спартак-2» (1:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Мордовия» обыграла «Спартак-Нальчик»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком» из Нальчика завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Мордовии».«Химки» - «Спартак-2». ОнлайнВ воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют подмосковные «Химки» и столичный «Спартак-2».Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Шинником»«Шинник» дома уступил «Динамо» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Тамбов» не смог обыграть «Нефтехимик»«Тамбов» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Сибирь» разошлась миром с «Лучом-Энергией»«Сибирь» дома сыграла вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Енисей» вырвал победу у «Тюмени» и поднялся на третье место в ФНЛ«Тюмень» дома уступила «Енисею» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Шинник» - «Динамо». ОнлайнВ воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Шинник» из Ярославля и «Динамо» из Москвы.Дмитрий Парфенов: «Тосно» пропустило гол из-за ошибки в простой ситуацииГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении в матче 19-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Тюмень
Тюменькалендарьстатистика
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Андрей Тихонов
Андрей Тихоноввсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение