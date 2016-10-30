Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Считаю, что болельщикам было интересно. А вот для тренеров этот матч - приличная нервотрёпка, - сказал Тихонов на пресс-конференции после матча. Думаю, что красные карточки были показаны по делу. У нашего футболиста две большие царапины выше колена. Это говорит о том, что была игра прямой ногой. В премьер-лиге за это показывают красные карточки. А потом уже наш футболист решил, что может делать всё на поле, за что будет наказан. Такие моменты нельзя оставлять без внимания. Они не красят футбол. Это неуважение к своим партнёрам и болельщикам.

– Очень сильно помог команде гол, забитый за секунду до завершения первого тайма?

– Гол раздевалку всегда для одних помощь, а для других расстройство. Забили удачно. Это первый гол в сезоне Олега Ланина, за которого я очень рад.

– Вы довольны выступлением «Енисея» в первом круге?

– У нас команда собралась прямо перед сезоном. Поэтому начало мы провалили. Проигрывали тогда, когда не должны были это делать. Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ. Это очень тяжёлый турнир, в котором почти все могут обыграть кого угодно.

– И как вам «Тюмень»?

– Это команда нашего уровня. Играли-то сегодня одинаково.

После этого матча «Енисей» с 30-ю очками поднялся на третье место в ФНЛ. В следующем туре подопечные Андрея Тихонова отправятся в Москву, где 5 ноября сыграют с лидером турнира - «Динамо».