Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура
первенства ФНЛ.
- Считаю, что болельщикам было интересно. А вот для тренеров этот матч - приличная нервотрёпка, - сказал Тихонов на пресс-конференции после матча. Думаю, что красные карточки были показаны по делу. У нашего футболиста две большие царапины выше колена. Это говорит о том, что была игра прямой ногой. В премьер-лиге за это показывают красные карточки. А потом уже наш футболист решил, что может делать всё на поле, за что будет наказан. Такие моменты нельзя оставлять без внимания. Они не красят футбол. Это неуважение к своим партнёрам и болельщикам.
– Очень сильно помог команде гол,
забитый за секунду до завершения первого тайма?
– Гол раздевалку
всегда для одних помощь, а для других расстройство. Забили удачно. Это первый
гол в сезоне Олега Ланина, за которого я очень рад.
– Вы довольны выступлением «Енисея» в
первом круге?
– У нас команда
собралась прямо перед сезоном. Поэтому начало мы провалили. Проигрывали тогда,
когда не должны были это делать. Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛ.
Это очень тяжёлый турнир, в котором почти все могут обыграть кого угодно.
– И как вам «Тюмень»?
– Это команда нашего
уровня. Играли-то сегодня одинаково.
После этого матча «Енисей» с 30-ю очками поднялся на третье место в ФНЛ. В следующем туре подопечные Андрея Тихонова отправятся в Москву, где 5 ноября сыграют с лидером турнира - «Динамо».
Матч
Место и дата
30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция