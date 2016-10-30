Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдаче
Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.
- «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдаче. В первой половине первого тайма соперник имел преимущество во владении мячом. Мы, конечно, могли еще гол забить, но три очка есть три очка. «Спартак-2» пытался за счет контроля мяча получить преимущество. Но в пределах нашей линии штрафной «Спартаку-2» ничего не удалось сделать», - цитирует специалиста «Р-Спорт».
Команда Ирхина с 23 очками занимает на данный момент 12-е место, подопечные Евгения Бушманова с 27 баллами - на седьмой строчке.
В следующем туре «Химки» 5 ноября сыграют на выезде с «Тамбовом», а «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с «Мордовией».
Матч
Голы
Сикорски 37 (1:0).
Состав
Химки: Исупов, Ярковой, Тюнин, Шумских, Чернышов И., Казаев (Дворников, 66), Лапин (Фадеев, 82), Заика, Гащенков, Сикорски (Петрусев, 73), Галешич (Малания, 88)
Спартак-2: Песьяков, Пуцко, Хомуха, Леонтьев (Тимофеев, 46), Савичев, Шанбиев (Кутин, 62), Гулиев, Мелкадзе, Самсонов, Бакаев (Зуев, 56), Федчук (Давыдов, 46)
Предупреждения:
Лапин, 17; Шумских, 43; Чернышов С., 57; Сикорски, 65; Петрусев, 86 - Бакаев, 52; Гулиев, 59; Мелкадзе, 86; Тимофеев, 86
Судья:
Олег Соколов (Россия)
Место и дата
30 октября 16:00, Родина, Текстовая трансляция