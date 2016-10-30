Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдаче

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.

- «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдаче. В первой половине первого тайма соперник имел преимущество во владении мячом. Мы, конечно, могли еще гол забить, но три очка есть три очка. «Спартак-2» пытался за счет контроля мяча получить преимущество. Но в пределах нашей линии штрафной «Спартаку-2» ничего не удалось сделать», - цитирует специалиста «Р-Спорт».

Команда Ирхина с 23 очками занимает на данный момент 12-е место, подопечные Евгения Бушманова с 27 баллами - на седьмой строчке.

В следующем туре «Химки» 5 ноября сыграют на выезде с «Тамбовом», а «Спартак-2» в тот же день встретится в гостях с «Мордовией».