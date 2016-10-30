Мирча Луческу: Новосельцева увезли к врачу из отеля перед матчем с «Томью»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев, не попавший в заявку на матч с «Томью» (1:0), почувствовал дискомфорт в отеле. Об этом рассказал главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

- К сожалению, каждый раз когда я хочу его выпустить, он травмируется. Сегодня его забрали прямо из отеля к доктору. Сделали обследование, завтра мы узнаем результаты. Должен был играть с «Анжи». Но пока ему не везет. Первый раз я хотел выпустить его против «Тамбова», но эта череда травм, недомоганий продолжается по сегодняшний день. Быстрее всего я определюсь с ним, он покажет себя на сборах, где будет много международных игр. Он нам нужен, - сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Иван Новосельцев один раз провел целый матч в составе «Зенита» - в домашней игре с «Оренбургом». Кроме того полузащитник выходил на 20 минут в матчах с «Рубином» и тульским «Арсеналом», а также появился на поле в игре с «Маккаби» на 90-й минуте встречи.