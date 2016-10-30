Президент «Терека»: Сегодня наша команда продемонстрировала пострясающую игру и волевой характер

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал победу своей команды над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу (4:1).

«Сегодня наша любимая команда «Терек» продемонстрировала потрясающую игру и настоящий волевой характер! По итогам 12-го тура чемпионата России по футболу грозненцы в выездном матче одержали уверенную победу над клубом «Урал» со счетом 4:1. Настоящим героем встречи стал наш нападающий Беким Балай. Он забил два гола на 43-й и 56-й минутах. В первом случае на руку сыграл вратарь уральцев Арапов, который, завозившись с мячом, выбил его прямо на набежавшего Балая.

Позже Одисе Роши на фланге легко обыграл защитника «Урала» Фонтанельо, вошел в штрафную и прострелил во вратарскую, откуда Балай спокойно поразил пустые ворота. Не упустили футболисты и третий шанс, когда уральцы претерпели очередной провал в обороне. Защитнику хозяев не удалось подстраховать своего голкипера. И как итог Одисе Роши организовал третий гол. Подытожил матч вышедший на замену в добавленное время нападающий Аблайе Мбенге», - написал Даудов на своей странице в сети Instagram.

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21). 6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».