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Александр Ивченко: «Тюмень» и «Енисей» играли в футбол будущего

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Сложно комментировать такой матч, - начал разговор пресс-конференции после матча Ивченко. Обе команды играли в футбол будущего. Две трети матча провели в формате 10х10. Может, когда-то так и будут играть. Но пока мало кто к этому готов. Всегда говорю, что результат матча справедлив. Но не сегодня. Матч никак не проигрывался. Во втором тайме мы больше владели мячом, были голевые ситуации. Другое дело, что не использовали их. Пропустили, но там соперник показал очень хорошее мастерство. Третий гол - ошибка нашей обороны. Но там сработал принцип домино – ведь в защите пришлось играть опорному полузащитнику Чудину. Команда хотела победить. Это было видно. В единоборствах мы вряд ли уступили. Но двух голов оказалось мало даже для ничьей.

- Можно сказать, что играли две равные команды?

- Да, если был матч завершился вничью. К сожалению, он закончился не в нашу пользу. Раз соперник выиграл, значит, был сильней. Хотя при счёте 2:1 был хороший голевой момент у Мамтова. И почти тут же соперник сравнял результат.

- Удаления были по делу?

- Я же не судья. Но, по-моему, красная карточка – это максимальная мера наказания. А после фола игрок продолжил матч, как ни в чём не бывало. Травмы не было. Думаю, судья погорячился. Жаль, что после этого сломалась игра. Удаление у «Енисея» – это следствие первой красной. Пошли стычки… Матч показал, насколько важна роль арбитров. В первые полчаса был хороший матч. Очень жаль, что мужики проиграли.

- Может, стоило оставить Чудина в опорной зоне и выпустить на замену центрального защитника?

- Конечно, такая мысль была. Но в таком матче очень сложно войти в игру. Тем более, в линию обороны.

После этого матча команда из Тюмени расположилась на 10-м месте турнирной таблицы, имея в активе 24 очка. В следующем туре подопечные Александра Ивченко 5 ноября примут «Балтику».

Матч

Тюмень - Енисей - 2:3 (0:0)

Место и дата

30 октября 12:00, Геолог, Онлайн-трансляция

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