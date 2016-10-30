Дмитрий Губерниев: Тимур Журавель – блестящий журналист и комментатор

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал своего коллегу Тимура Журавеля. Напомним, что к Журавелю возникли претензии у «Терека» после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1).

«Тимур Журавель!!! Блестящий журналист и комментатор!!! Тимур, комментируй, ты большой молодец!!», - написал Губерниев в своем Instagram.

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21).6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».