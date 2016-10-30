Дженсон Баттон: Асфальт на мексиканской трассе такой же, как в Сочи
Пилот
«Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1»,
который пройдет в Мексике.
«Проблема
в том, что здесь в Мехико очень низкое сцепление и весьма специфическое
состояние покрытия. Асфальт на мексиканской трассе практически такой же, как в
Сочи, и если тебе удаётся найти предел возможного – прекрасно, но если ты хотя
бы чуть-чуть переходишь эту грань, то контроль задней части машины полностью
теряется. Или внезапно возникает очень сильная недостаточная поворачиваемость.
В
гонке у всех будут проблемы с шинами, потому что разобраться с резиной здесь
довольно сложно. Тем более, как только начинаются явные проявления
недостаточной или избыточной поворачиваемости – а здесь это запросто, о чём я
уже говорил – то шины страдают ещё больше, они сильно гранулируются. Поэтому
найти оптимальный баланс очень трудно», - приводит слова Баттона F1News.ru.
Напомним, вчера, 29 октября в квалификации 36-летний
британец показал 13-й результат.
«Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию гонки в Мехико, начало который в 22:00 по
московскому времени.