Дженсон Баттон: Асфальт на мексиканской трассе такой же, как в Сочи

Пилот «Макларен» Дженсон Баттон поделился ожиданиями от предстоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Мексике.

«Проблема в том, что здесь в Мехико очень низкое сцепление и весьма специфическое состояние покрытия. Асфальт на мексиканской трассе практически такой же, как в Сочи, и если тебе удаётся найти предел возможного – прекрасно, но если ты хотя бы чуть-чуть переходишь эту грань, то контроль задней части машины полностью теряется. Или внезапно возникает очень сильная недостаточная поворачиваемость.

В гонке у всех будут проблемы с шинами, потому что разобраться с резиной здесь довольно сложно. Тем более, как только начинаются явные проявления недостаточной или избыточной поворачиваемости – а здесь это запросто, о чём я уже говорил – то шины страдают ещё больше, они сильно гранулируются. Поэтому найти оптимальный баланс очень трудно», - приводит слова Баттона F1News.ru.

Напомним, вчера, 29 октября в квалификации 36-летний британец показал 13-й результат.

«Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию гонки в Мехико, начало который в 22:00 по московскому времени.