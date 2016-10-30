«Атлетик» и «Осасуна» сыграли вничью
Матч
десятого тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Осасуной» завершился
вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Счет
в матче открыл Ориоль Риера. Хозяева отыгрались после удара Рауля Гарсии.
Больше командам отличиться не удалось.
«Атлетик»
набрал 16 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Осасуны» семь
очков и 19-е место.
Чемпионат
Испании. Примера
10-й тур
Матч
Голы
Риера 23 (0:1). Гарсия 28 (1:1).
Состав
Атлетик: Ираисос, Сан Хосе, Балензиага, Лапорте, Эчейта, де Маркос (Лекуе, 46), Гарсия, Беньят (Рико, 66), Муньяин, Мерино (Адурис, 55), Уильямс
Осасуна: Наузет, Ойер, Фланьо М., Гарсия У., Дижар (Тьенса, 33), Торрес, де лас Куэвас, Беренгер, Риера (Кодро, 40), Гарсия Д., Леон (Отегуи, 82)
Предупреждения:
Муньяин, 60; Рико, 71 - Ойер, 74
Судья:
Педро Хесус Перес Монтеро (Испания)
Место и дата
30 октября 18:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция