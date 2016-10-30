УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Цмоки-Минск» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 98:71 в пользу УНИКСа.
В
составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 42
очка. У «Цмоки-Минск» 19 очков в активе Александра Семенюка.
УНИКС
одержал пятую победу в пяти матчах и занимает первое место. У миначан две
победы в четырех матчах и седьмое место.
Единая
лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Матч
УНИКС - Цмоки-Минск - 98:71
Место и дата
30 октября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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