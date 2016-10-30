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УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 98:71 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 42 очка. У «Цмоки-Минск» 19 очков в активе Александра Семенюка.

УНИКС одержал пятую победу в пяти матчах и занимает первое место. У миначан две победы в четырех матчах и седьмое место.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

Матч

УНИКС - Цмоки-Минск - 98:71

Место и дата

30 октября 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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