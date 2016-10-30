Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильно

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».

- Мне неприятно это говорить, но существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно. Я бы предпочел, чтобы 5-6 футболистов дубля постоянно тренировались с нами, а при нужде я мог бы их использовать. А получается так, что я не могу даже на них рассчитывать. Когда я был в «Шахтере», вторую команду расформировали, а молодые талантливые игроки тренировались с основой и практически все выросли до футболистов сборной Украины. У нас за год было по 25 международных игр в тот период, когда основные футболисты уезжали в сборные.

Мы брали молодежь и пробовали ее в тех матчах, они набирались опыта с сильными командами и росли. Так же мы делали и на сборах, играя с командами, которые по своему уровню выше команд ФНЛ. Евгений Чернов - продукт этой подготовки, он сыграл на сборах 6-7 игр на хорошем уровне. Я знал его качества, поэтому он и появился сейчас в составе. У нас постоянно 4-5 человек травмированы, а играть некому. Через мои руки прошло много молодых игроков, которые играют на международном уровне. В этом смысле, я тоже вижу свою задачу в этом, чтобы через несколько лет молодежь была под основным составом «Зенита». Это непросто, ведь тренеру надо добиваться результата, нельзя просто так выпустить на поле 19-20 летнего игрока. Я получаю большое удовольствия, когда вижу, что молодой игрок прошел через мою подготовку, - приводит слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне ФНЛ петербургский «Зенит-2» под руководством Владислава Радимова в 19 матчах набрал 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.