TyLoo стала чемпионом турнира Minor Championship Asia по CS:GO

Китайский коллектив TyLoo выиграл турнир Asia Minor Championships по Counter-Strike: Global Offensive.



В финале турнира китайцы победили австалийкую команду Renegades со счетом 2:0. TyLoo заработали 30 000 долларов, а Renegades досталось 15 000 долларов.



Также команды получили слоты в закрытой квалификации к ELEAGUE Major, которая состоится с 15 по 18 декабря. LAN-финал турнира пройдет с 22 по 29 января.



Minor Championship Asia проходил с 28 по 30 октября в Малайзии. Призовой фонд турнира составит 50 000 долларов.



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