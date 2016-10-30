Российские спортсмены завоевали две бронзы на чемпионате мира по пара-каратэ

Медали российской команде принесли Евгений Коробейников и Вероника Калинина.

Коробейников стал призером первенства в соревнованиях мужчин с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соперника из Франции он одолел, выполнив мае-гири на коляске, чего ранее не делал никто.

«Буквально накануне вечером мы сидели и думали о том, чем можем отличиться от всех других. Тогда и пришла в голову идея сделать мае-гири при помощи «поддержки» коляски», - сказал российский спортсмен.

Калинина в соревнованиях женщин с повреждением опорно-двигательного аппарата взяла верх над спортсменкой из Венгрии. Вероника продемонстрировала высокий уровень подготовки, выполнив ката Дзион.