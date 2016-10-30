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Российские спортсмены завоевали две бронзы на чемпионате мира по пара-каратэ

Ярослав Карамов
Источник:  Федерация каратэ РоссииКомментарии

Медали российской команде принесли Евгений Коробейников и Вероника Калинина.

Коробейников стал призером первенства в соревнованиях мужчин с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соперника из Франции он одолел, выполнив мае-гири на коляске, чего ранее не делал никто.

«Буквально накануне вечером мы сидели и думали о том, чем можем отличиться от всех других. Тогда и пришла в голову идея сделать мае-гири при помощи «поддержки» коляски», - сказал российский спортсмен.

Калинина в соревнованиях  женщин с повреждением опорно-двигательного аппарата взяла верх над спортсменкой из Венгрии. Вероника продемонстрировала высокий уровень подготовки, выполнив ката Дзион.

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