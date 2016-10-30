Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная команда
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев
прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» (3:2) в 19-м туре первенства
ФНЛ.
- Тяжело подвести итог. Банально: игра понравилась зрителям,
но тяжела для тренеров. Вели 2:0. Никакой расслабленности не было. Мы знаем
свои проблемы, поэтому были собраны, но тем не менее пропустили первый красивейший
гол. Во втором тайме преимущество и психологическое, и территориальное было у
«Шинника», они могли дожать. Давайте будем честны, у нас были не плохие
переходы из обороны в атаку. Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная команда»,
- сказал Калитвинцев на пресс-конференции после матча.
Напомним, бело-голубые возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, имея в активе 43 очка. В следующем туре столичный клуб 5 ноября примет «Енисей» Андрея Тихонова.
Матч
Голы
Темников 20 (0:1). Панченко 39 (0:2). Сиротов 72 (1:2). Земсков 75 (2:2). Панченко 77 (2:3).
Состав
Шинник: Яшин, Царикаев, Чистяков, Цховребов, Евсеев, Ятченко (Троянов, 84), Нетфуллин, Лаук (Белов, 65), Земсков (Мугинов, 82), Султонов (Ослоновский, 60), Сиротов
Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Терехов С. (Морозов, 79), Хольмен, Темников, Бюттнер (Катрич, 70), Сапета, Соснин (Драгун, 81), Панченко, Бечирай (Луценко, 87)
Предупреждения:
Чистяков, 90 - Соснин, 80; Темников, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 октября 14:00, Шинник, Текстовая трансляция