Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная команда

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» (3:2) в 19-м туре первенства ФНЛ.

- Тяжело подвести итог. Банально: игра понравилась зрителям, но тяжела для тренеров. Вели 2:0. Никакой расслабленности не было. Мы знаем свои проблемы, поэтому были собраны, но тем не менее пропустили первый красивейший гол. Во втором тайме преимущество и психологическое, и территориальное было у «Шинника», они могли дожать. Давайте будем честны, у нас были не плохие переходы из обороны в атаку. Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная команда», - сказал Калитвинцев на пресс-конференции после матча.

Напомним, бело-голубые возглавляют турнирную таблицу первенства ФНЛ, имея в активе 43 очка. В следующем туре столичный клуб 5 ноября примет «Енисей» Андрея Тихонова.