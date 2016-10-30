Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафному
Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов
прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура
первенства ФНЛ.
- Мы понимали, что «Динамо» провела кубковую игру. Просто не
надо было делать те подарки, которые сделали мы в первом тайме. Два пропущенных
– два наших ляпа. Такой команде, как «Динамо» давать такую фору, конечно
тяжело. Самое главное, предупреждали: убрать эмоциональные фолы, потому что есть
Панченко, у которого все получается со штрафных и нас он за это дважды наказал. Хотя у меня очень большие вопросы по второму штрафному, - сказал Побегалов на
пресс-конференции после матча.
После этой встречи «Шинник» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 30 очков. В следующем туре ярославская команда отправится в Санкт-Петербург, где 5 ноября сыграет с «Зенит-2».
Матч
Голы
Темников 20 (0:1). Панченко 39 (0:2). Сиротов 72 (1:2). Земсков 75 (2:2). Панченко 77 (2:3).
Состав
Шинник: Яшин, Царикаев, Чистяков, Цховребов, Евсеев, Ятченко (Троянов, 84), Нетфуллин, Лаук (Белов, 65), Земсков (Мугинов, 82), Султонов (Ослоновский, 60), Сиротов
Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Терехов С. (Морозов, 79), Хольмен, Темников, Бюттнер (Катрич, 70), Сапета, Соснин (Драгун, 81), Панченко, Бечирай (Луценко, 87)
Предупреждения:
Чистяков, 90 - Соснин, 80; Темников, 90
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
30 октября 14:00, Шинник, Текстовая трансляция