Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Анжи0 : 0Краснодар
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Зенит1 : 0Томь
Формула-1  Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафному

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Мы понимали, что «Динамо» провела кубковую игру. Просто не надо было делать те подарки, которые сделали мы в первом тайме. Два пропущенных – два наших ляпа. Такой команде, как «Динамо» давать такую фору, конечно тяжело. Самое главное, предупреждали: убрать эмоциональные фолы, потому что есть Панченко, у которого все получается со штрафных и нас он за это дважды наказал. Хотя у меня очень большие вопросы по второму штрафному, - сказал Побегалов на пресс-конференции после матча.

После этой встречи «Шинник» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 30 очков. В следующем туре ярославская команда отправится в Санкт-Петербург, где 5 ноября сыграет с «Зенит-2».

Матч

Шинник - Динамо - 2:3 (0:2)

Голы

Темников 20 (0:1). Панченко 39 (0:2). Сиротов 72 (1:2). Земсков 75 (2:2). Панченко 77 (2:3).

Состав

Шинник: Яшин, Царикаев, Чистяков, Цховребов, Евсеев, Ятченко (Троянов, 84), Нетфуллин, Лаук (Белов, 65), Земсков (Мугинов, 82), Султонов (Ослоновский, 60), Сиротов

Динамо: Шунин, Козлов, Рыков, Терехов С. (Морозов, 79), Хольмен, Темников, Бюттнер (Катрич, 70), Сапета, Соснин (Драгун, 81), Панченко, Бечирай (Луценко, 87)

Предупреждения:

Чистяков, 90 - Соснин, 80; Темников, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

30 октября 14:00, Шинник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Калитвинцев: Знали, что «Шинник» быстрая и агрессивная командаГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своих подопечных над «Шинником» в 19-м туре первенства ФНЛ.Мирча Луческу: Участие «Зенита-2» в ФНЛ - это неправильноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Зените-2».Александр Ивченко: «Тюмень» и «Енисей» играли в футбол будущегоГлавный тренер «Тюмени» Александр Ивченко прокомментировал поражение своей команды от «Енисея» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.Александр Ирхин: «Химки» превзошли «Спартак-2» в движении и в самоотдачеГлавный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в 19-м туре ФНЛ.Любовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в ХимкахЛюбовь к «Родине». «Спартак-2» проиграл в Химках«Химки» в рамках 19 тура ФНЛ нанесли поражение «Спартаку-2» (1:0) и продлили впечатляющую серию домашних матчей без поражений.Андрей Тихонов: Теперь для меня стал ясен уровень команд ФНЛГлавный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над «Тюменью» (2:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.ФНЛ. 19-й тур. «СКА-Хабаровск» обыграл «Тосно», «Шинник» уступил «Динамо» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура Футбольной национальной лиги.«Факел» обыграл «Зенит-2»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Зенитом-2» завершился победой хозяев.«Кубань» обыграла «Волгарь» благодаря голу ГогниеваВ матче 19-го тура первенства ФНЛ «Кубань» с минимальным счетом обыграла «Волгарь».«Сокол» дома обыграл «Балтику»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Соколом» и «Балтикой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сокола».Евгений Бушманов: Приходящие из основного «Спартака» игроки не усиливают насГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что переход футболистов из первой команды отрицательно влияет на результат второй.«Спартак-2» уступил «Химкам» в ФНЛ«Химки» дома обыграли «Спартак-2» (1:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Мордовия» обыграла «Спартак-Нальчик»Матч 19-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком» из Нальчика завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Мордовии».«Химки» - «Спартак-2». ОнлайнВ воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют подмосковные «Химки» и столичный «Спартак-2».Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Шинником»«Шинник» дома уступил «Динамо» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Тамбов» не смог обыграть «Нефтехимик»«Тамбов» дома сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Сибирь» разошлась миром с «Лучом-Энергией»«Сибирь» дома сыграла вничью с «Лучом-Энергией» (0:0) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Енисей» вырвал победу у «Тюмени» и поднялся на третье место в ФНЛ«Тюмень» дома уступила «Енисею» (2:3) в 19-м туре первенства ФНЛ.«Шинник» - «Динамо». ОнлайнВ воскресенье в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги сыграют «Шинник» из Ярославля и «Динамо» из Москвы.Дмитрий Парфенов: «Тосно» пропустило гол из-за ошибки в простой ситуацииГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о поражении в матче 19-го тура ФНЛ против «СКА-Хабаровска» (0:1).

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Шинник
Шинниккалендарьстатистика
Александр Побегалов
Александр Побегаловвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение