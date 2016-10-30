Александр Побегалов: У меня очень большие вопросы по второму штрафному

Главный тренер ярославского «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» (2:3) в матче 19-го тура первенства ФНЛ.

- Мы понимали, что «Динамо» провела кубковую игру. Просто не надо было делать те подарки, которые сделали мы в первом тайме. Два пропущенных – два наших ляпа. Такой команде, как «Динамо» давать такую фору, конечно тяжело. Самое главное, предупреждали: убрать эмоциональные фолы, потому что есть Панченко, у которого все получается со штрафных и нас он за это дважды наказал. Хотя у меня очень большие вопросы по второму штрафному, - сказал Побегалов на пресс-конференции после матча.

После этой встречи «Шинник» расположился на пятой строчке турнирной таблицы, имея в активе 30 очков. В следующем туре ярославская команда отправится в Санкт-Петербург, где 5 ноября сыграет с «Зенит-2».