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«Челси» на выезде обыграл «Саутгемптон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Челси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Челси».

Открыл счет в матче Эден Азар. После сольного прохода он точно пробил, мяч пролетел между ног голкипера «святых». Второй мяч в активе Диего Косты, который дальним ударом поразил верхний угол ворот хозяев.

«Челси» набрал 22 очка и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Саутгемптона» 13 очков и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

Матч

Саутгемптон - Челси - 0:2 (0:1)

Голы

Азар 6 (0:1). Коста 55 (0:2).

Состав

Саутгемптон: Форстер, ван Дейк, Фонте, Мартина, Бертран (МакКуин, 78), Рэдмонд, Дэвис, Класи (Буфал, 61), Ромеу, Тадич (Хёйбьерг, 78), Остин

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 87), Матич, Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89), Педро (Виллиан, 78)

Судья:

Майкл Джонс (Англия)

Место и дата

30 октября 19:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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