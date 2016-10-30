«Челси» на выезде обыграл «Саутгемптон»
Матч
десятого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Челси» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Челси».
Открыл
счет в матче Эден Азар. После сольного прохода он точно пробил, мяч пролетел
между ног голкипера «святых». Второй мяч в активе Диего Косты, который дальним
ударом поразил верхний угол ворот хозяев.
«Челси»
набрал 22 очка и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Саутгемптона»
13 очков и девятое место.
Чемпионат
Англии. Премьер-лига
10-й тур
Матч
Саутгемптон - Челси - 0:2 (0:1)
Голы
Состав
Саутгемптон: Форстер, ван Дейк, Фонте, Мартина, Бертран (МакКуин, 78), Рэдмонд, Дэвис, Класи (Буфал, 61), Ромеу, Тадич (Хёйбьерг, 78), Остин
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Иванович, 87), Матич, Азар, Канте, Коста (Батшуайи, 89), Педро (Виллиан, 78)
Судья:
Майкл Джонс (Англия)
Место и дата
30 октября 19:00, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция