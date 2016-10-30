«Челси» на выезде обыграл «Саутгемптон»

Матч десятого тура чемпионата Англии между «Саутгемптоном» и «Челси» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Челси».

Открыл счет в матче Эден Азар. После сольного прохода он точно пробил, мяч пролетел между ног голкипера «святых». Второй мяч в активе Диего Косты, который дальним ударом поразил верхний угол ворот хозяев.

«Челси» набрал 22 очка и занимает четвертое место в чемпионате Англии. У «Саутгемптона» 13 очков и девятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур