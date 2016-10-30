«Ренн» обыграл «Метц»
Матч
11-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Метцем» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ренна».
В
составе победителей единственный мяч забил Весли Саид. «Ренн» набрал 20 очков и
занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Метца» 13 очков и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
Матч
Голы
Саид 56 (1:0).
Состав
Ренн: Костиль, Мендеш, Бааль, Данзе, Гнаньон, Саид (Бенсебайни, 84), Прчич, Андре, Нтеп, Гросицки (Диакаби, 64), Сьо (Эрасмус, 76)
Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Ривьер, Фалетт, Милан, Манджек (Молле, 82), Коад, Сарр, Дукур, Нгуэтт (Лейен, 78), Эрдинч
Предупреждения:
нет - Коад, 11; Ривьер, 13; Фалетт, 75
Судья:
Саид Эннжими (Франция)
Место и дата
30 октября 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
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