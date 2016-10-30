«Ренн» обыграл «Метц»

читайте также

«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант» В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со счетом 4:1.

Лига 1. 11-й тур. «Ницца» - «Нант», «Марсель» - «Бордо» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей чемпионата Франции по футболу.

Пасторе может перейти в «Челси» Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в лондонский «Челси».

«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничью Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю Ляказетта Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

Гол Кавани принес «ПСЖ» победу над «Лиллем» Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «ПСЖ».

«ПСЖ» поборется за Агуэро Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.

«Лилль» претендует на Депая и Куарежму Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай заинтересовал «Лилль», сообщает Mercato 365. Французский клуб, который в ближайшее время может сменить владельца, рассматривает возможность аренды 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.

На восстановление Вальбуэна уйдет три недели Бывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.

Лига 1. 10-й тур. «Метц» уступил «Ницце», «ПСЖ» и «Марсель»сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 10-го тура чемпионата Франции.

«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель» Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Ницца» обыграла «Метц» и продолжает лидировать в чемпионате Франции Матч десятого тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Ниццей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ниццы».

«Сент-Этьен» обыграл «Кан» Матч десятого тура чемпионата Франции между «Каном» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».

«Бордо» и «Нанси» сыграли вничью Матч десятого тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Нанси» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити», если подпишет Тиаго Силву Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако это произойдет только в случае перехода в «Ювентус» бразильца Тиаго Силвы из «Пари Сен-Жермен».

«Лион» дома уступил «Генгаму» Матч десятого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Генгамом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Генгама».

Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных «Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.

«Монако» дома разгромил «Монпелье» Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».

«Манчестер Юнайтед» присматривается к Фабиньо и Коулмэну В зимнее трансферное окно главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить позицию правого защитника.