Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Урал1 : 4Терек
Футбол  Арсенал Тула0 : 2Уфа
Футбол  Анжи0 : 0Краснодар
Футбол  Шинник2 : 3Динамо
Футбол  Зенит1 : 0Томь
Формула-1  Гран-при Мексики. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ренн» обыграл «Метц»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Метцем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ренна».

В составе победителей единственный мяч забил Весли Саид. «Ренн» набрал 20 очков и занимает пятое место в чемпионате Франции. У «Метца» 13 очков и 13-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур 

Матч

Ренн - Метц - 1:0 (0:0)

Голы

Саид 56 (1:0).

Состав

Ренн: Костиль, Мендеш, Бааль, Данзе, Гнаньон, Саид (Бенсебайни, 84), Прчич, Андре, Нтеп, Гросицки (Диакаби, 64), Сьо (Эрасмус, 76)

Метц: Дидийон, Ассу-Экотто, Ривьер, Фалетт, Милан, Манджек (Молле, 82), Коад, Сарр, Дукур, Нгуэтт (Лейен, 78), Эрдинч

Предупреждения:

нет - Коад, 11; Ривьер, 13; Фалетт, 75

Судья:

Саид Эннжими (Франция)

Место и дата

30 октября 19:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ницца» одержала пятую победу к ряду в Лиге 1, разгромив «Нант»В матче 11-го тура чемпионата Франции «Ницца» на своем поле разгромила «Нант» со счетом 4:1.Лига 1. 11-й тур. «Ницца» - «Нант», «Марсель» - «Бордо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей чемпионата Франции по футболу.Пасторе может перейти в «Челси»Полузащитник французского «ПСЖ» Хавьер Пасторе может перейти в лондонский «Челси».«Сент-Этьен» и «Монако» сыграли вничьюМатч 11-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Монако» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Лион» на выезде обыграл «Тулузу» благодаря дублю ЛяказеттаМатч 11-го тура чемпионата Франции между «Тулузой» и «Лионом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».Гол Кавани принес «ПСЖ» победу над «Лиллем»Матч 11-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «ПСЖ» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «ПСЖ».«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.«Лилль» претендует на Депая и КуарежмуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай заинтересовал «Лилль», сообщает Mercato 365. Французский клуб, который в ближайшее время может сменить владельца, рассматривает возможность аренды 22-летнего голландца в зимнее трансферное окно.На восстановление Вальбуэна уйдет три неделиБывший полузащитник московского «Динамо», а ныне хавбек «Лиона» Матье Вальбуэна успешно перенес операцию на плече и пропустит три недели, сообщает официальный сайт французского клуба.Лига 1. 10-й тур. «Метц» уступил «Ницце», «ПСЖ» и «Марсель»сыграли вничью и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата Франции.«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель»Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Ницца» обыграла «Метц» и продолжает лидировать в чемпионате ФранцииМатч десятого тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Ниццей» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Ниццы».«Сент-Этьен» обыграл «Кан»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Каном» и «Сент-Этьеном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Сент-Этьена».«Бордо» и «Нанси» сыграли вничьюМатч десятого тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Нанси» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити», если подпишет Тиаго СилвуЗащитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако это произойдет только в случае перехода в «Ювентус» бразильца Тиаго Силвы из «Пари Сен-Жермен».«Лион» дома уступил «Генгаму»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Генгамом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Генгама».Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходныхМоуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.«Монако» дома разгромил «Монпелье»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».«Манчестер Юнайтед» присматривается к Фабиньо и КоулмэнуВ зимнее трансферное окно главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить позицию правого защитника.Руди Гарсия возглавил «Марсель»Руди Гарсия назначен главным тренером «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

Метц
Метцкалендарьстатистика
Ренн
Реннкалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение