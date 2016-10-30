Валерий Белов: Полный стадион в Подольске - пока наше самое большое достижение в этом сезоне

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу над минским «Динамо» (9:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сложно комментировать такую игру, она была очень эмоциональной. Все время как на качелях. «Динамо» не выглядело блекло, просто так сложилась игра. Это последний матч перед перерывом, обеим командам хотелось уйти на него с хорошим настроением. Довольны результатом. Еще хочу отметить то, что сегодня был почти полный стадион в Подольске. Это, наверно, наше самое большое достижение за этот период в чемпионате. Сегодня была замечательная обстановка», - цитирует специалиста «Чемпионат».

Отметим, что «Витязь» и минское «Динамо установили рекорд нынешнего сезона КХЛ по количеству заброшенных шайб.