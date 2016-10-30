Болельщики «МЮ» собирают деньги на самолет, который пролетит над стадионом с баннером против Моуринью

Болельщики «Манчестер Юнайтед» недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью. В связи с этим они готовят акцию протеста.

В интернете началась кампания болельщиков «МЮ», которая ставит перед собой цель добиться отставки португальца. Так, в твиттере появился ее аккаунт под названием Get Mourinho out.

В планах у активистов сбор денег на самолет, который пролетит над «Олд Траффорд» с баннером «Моуринью, уходи». Они уже объявили о старте сбора средств и призвали других болельщиков вносить пожертвования.

Напомним, что в предыдущем матче «МЮ» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а Моуринью, в адрес которого с трибун раздавались нецензурные скандирования, был удален. «МЮ» идет восьмым в чемпионате Англии, имея в активе 15 очков в десяти играх.