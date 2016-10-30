Болельщики «МЮ» собирают деньги на самолет, который пролетит над стадионом с баннером против Моуринью
Болельщики
«Манчестер Юнайтед» недовольны работой главного тренера команды Жозе Моуринью.
В связи с этим они готовят акцию протеста.
В
интернете началась кампания болельщиков «МЮ», которая ставит перед собой цель
добиться отставки португальца. Так, в твиттере появился ее аккаунт под
названием Get Mourinho out.
В
планах у активистов сбор денег на самолет, который пролетит над «Олд Траффорд»
с баннером «Моуринью, уходи». Они уже объявили о старте сбора средств и
призвали других болельщиков вносить пожертвования.
Напомним, что в предыдущем матче «МЮ» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а Моуринью, в адрес которого с трибун раздавались нецензурные скандирования, был удален. «МЮ» идет восьмым в чемпионате Англии, имея в активе 15 очков в десяти играх.
Матч
Манчестер Юнайтед - Бёрнли - 0:0
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Шоу, Блинд, Рохо, Лингард (Руни, 73), Погба, Мата (Феллайни, 73), Эррера, Ибрагимович, Рэшфорд (Депай, 82)
Бёрнли: Хитон, Уорд (Фланаган, 44), Кин, Ми, Лоутон, Марни, Эрфилд, Хендрик, Гудмундссон (Бойд, 85), Воукс, Грэй (Барнс, 60)
Предупреждения:
Эррера, 33; Погба, 84 - Фланаган, 67; Хитон, 90; Марни, 90
Удаления:
Эррера, 68 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
29 октября 17:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция