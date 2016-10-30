Доминика Цибулкова: Победа в итоговом турнире WTA - самый счастливый момент моей жизни
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, одолевшая в финале
Итогового турнира WTA немку Анжелик Кербер, поделилась впечатлениями от победы над
первой ракетки мира.
«У меня нет слов. Попасть сюда впервые, на самый большой
турнир в моей жизни – я до сих пор не знаю, как я выиграла. Это самый
счастливый момент моей жизни. Было нелегко выходить на корт после двух
поражений, но я была сильна в психологическом плане, знала, что хорошо играла в
первых двух матчах, но мне просто немного не повезло. В конце концов мне повезло»,
- цитирует Цибулкову «Матч ТВ» со ссылкой на официальный сайт WTA.
Напомним, матч, продолжавшийся один час 16 минут закончился
со счетом 6:3, 6:4 в пользу 27-летней словачки.
Итоговый турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Одиночный разряд
Финал
Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 4:6 30 октября 14:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 4:6
30 октября 14:30, , Онлайн-трансляция