Доминика Цибулкова: Победа в итоговом турнире WTA - самый счастливый момент моей жизни

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, одолевшая в финале Итогового турнира WTA немку Анжелик Кербер, поделилась впечатлениями от победы над первой ракетки мира.

«У меня нет слов. Попасть сюда впервые, на самый большой турнир в моей жизни – я до сих пор не знаю, как я выиграла. Это самый счастливый момент моей жизни. Было нелегко выходить на корт после двух поражений, но я была сильна в психологическом плане, знала, что хорошо играла в первых двух матчах, но мне просто немного не повезло. В конце концов мне повезло», - цитирует Цибулкову «Матч ТВ» со ссылкой на официальный сайт WTA.

Напомним, матч, продолжавшийся один час 16 минут закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 27-летней словачки.

Итоговый турнир WTA

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 000 000 долларов

Одиночный разряд

Финал