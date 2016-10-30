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Доминика Цибулкова: Победа в итоговом турнире WTA - самый счастливый момент моей жизни

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, одолевшая в финале Итогового турнира WTA немку Анжелик Кербер, поделилась впечатлениями от победы над первой ракетки мира.

«У меня нет слов. Попасть сюда впервые, на самый большой турнир в моей жизни – я до сих пор не знаю, как я выиграла. Это самый счастливый момент моей жизни. Было нелегко выходить на корт после двух поражений, но я была сильна в психологическом плане, знала, что хорошо играла в первых двух матчах, но мне просто немного не повезло. В конце концов мне повезло», - цитирует Цибулкову «Матч ТВ» со ссылкой на официальный сайт WTA.

Напомним, матч, продолжавшийся один час 16 минут закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 27-летней словачки.

Итоговый турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 000 000 долларов
Одиночный разряд 
Финал

Матч

Кербер А. (Германия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 4:6

Место и дата

30 октября 14:30, , Онлайн-трансляция

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