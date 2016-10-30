«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с «Анжи»
Матч
12-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Краснодаром» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 0:0.
Уже
на 17-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Шарль
Каборе. За фол был на Берише и срыв атаки соперника в
центре поля полузащитник понес суровое наказание. Впрочем, численное преимущество
не принесло хозяевам победу. Матч завершился нулевой ничьей.
«Краснодар» набрал 20 очков и занимает пятое место
в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел
текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом»,
а «Краснодар» примет «Оренбург».
Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров
Предупреждения:
Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90
Удаления:
нет - Каборе, 17
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция