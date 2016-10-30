«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с «Анжи»

Матч 12-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Краснодаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Уже на 17-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Шарль Каборе. За фол был на Берише и срыв атаки соперника в центре поля полузащитник понес суровое наказание. Впрочем, численное преимущество не принесло хозяевам победу. Матч завершился нулевой ничьей.

«Краснодар» набрал 20 очков и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур