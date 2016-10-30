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«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с «Анжи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Краснодаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Уже на 17-й минуте гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Шарль Каборе. За фол был на Берише и срыв атаки соперника в центре поля полузащитник понес суровое наказание. Впрочем, численное преимущество не принесло хозяевам победу. Матч завершился нулевой ничьей.

«Краснодар» набрал 20 очков и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур 

Матч

Анжи - Краснодар - 0:0

Состав

Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)

Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров

Предупреждения:

Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90

Удаления:

нет - Каборе, 17

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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