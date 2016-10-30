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Андрей Червиченко: Хотелось бы видеть в фанатских секторах побольше здравомыслящих людей

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о поведении фанатов на матче 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).

- Фанаты вновь набедокурили на дерби: дымили, бросали файеры, пытались достать друг друга с помощью кулаков. Как с этим бороться?

- С этим, видимо, сделать ничего нельзя, - сказал Червиченко. - Остается надеяться, что в секторах активной поддержки будет больше здравомыслящих людей, которые бы объясняли окружающим, что все это может закончиться трагично. Ладно фанаты-хулиганы о себе не думают, но ведь другие люди могут пострадать от возгорания пластика или прямого попадания каким-то предметом. Но здесь и другая проблема встает: кого винить? Если на вчерашнем матче все начали болельщики ЦСКА, то  можно ли винить принимающую сторону? «Спартак» ведь может сказать: а что мы можем сделать, это не наши болельщики, мы с ними не работаем. Так что получается замкнутый круг.

Матч

Спартак - ЦСКА - 3:1 (1:0)

Голы

Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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