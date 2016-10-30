Андрей Червиченко: Хотелось бы видеть в фанатских секторах побольше здравомыслящих людей

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о поведении фанатов на матче 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).

- Фанаты вновь набедокурили на дерби: дымили, бросали файеры, пытались достать друг друга с помощью кулаков. Как с этим бороться?

- С этим, видимо, сделать ничего нельзя, - сказал Червиченко. - Остается надеяться, что в секторах активной поддержки будет больше здравомыслящих людей, которые бы объясняли окружающим, что все это может закончиться трагично. Ладно фанаты-хулиганы о себе не думают, но ведь другие люди могут пострадать от возгорания пластика или прямого попадания каким-то предметом. Но здесь и другая проблема встает: кого винить? Если на вчерашнем матче все начали болельщики ЦСКА, то можно ли винить принимающую сторону? «Спартак» ведь может сказать: а что мы можем сделать, это не наши болельщики, мы с ними не работаем. Так что получается замкнутый круг.