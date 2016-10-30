Мальдонадо провел тренировку в футболке с изображением президента России
Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо (22 победы, 11 поражений) провел тренировку в футболке с изображением президента России Владимира Путина.
«В
ближайшее время я расскажу вам о своем следующем поединке», - написал в
инстаграме Мальдонадо.
36-летний
бразилец имеет контракт с Fight Nights,
где уже провел два поединка – против Федора Емельяненко и Михаила Мохнаткина,
проиграв в обоих.
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