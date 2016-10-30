«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трик
Матч
девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».
Все
три мяча забил французский форвард Энтони Модесте. До этого он не забил пенальти.
Отметим, что «Гамбург» с 58-й минуты после удаления Бобби Вуда играл в
меньшинстве.
«Кельн»
набрал 18 очков и занимает четвертое место в чемпионате Германии. У «Гамбурга»
два очка и последнее место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
9-й тур
Матч
Голы
Модесте 61 (1:0). Модесте 82 (2:0). Модесте 86 (3:0).
Состав
Кёльн: Хорн, Хектор, Маро (Хайнц, 12), Соренсен, Маврай, Риссе, Леманн, Хёгер (Рауш, 86), Модесте, Руднев (Цоллер, 56), Осако
Гамбург: Адлер, Джуру, Гетц (Грегорич, 66), Дуглас, Острзолек, Сакаи, Костич (Мюллер, 75), Юнг, Холтби, Ласогга (Вальдшмидт, 84), Вуд
Предупреждения:
Модесте, 21; Хёгер, 33; Руднев, 36 - Гетц, 40
Удаления:
нет - Вуд, 58
Судья:
Беньямин Бранд (Германия)
Место и дата
30 октября 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция