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«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трик

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».

Все три мяча забил французский форвард Энтони Модесте. До этого он не забил пенальти. Отметим, что «Гамбург» с 58-й минуты после удаления Бобби Вуда играл в меньшинстве.

«Кельн» набрал 18 очков и занимает четвертое место в чемпионате Германии. У «Гамбурга» два очка и последнее место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

Матч

Кёльн - Гамбург - 3:0 (0:0)

Голы

Модесте 61 (1:0). Модесте 82 (2:0). Модесте 86 (3:0).

Состав

Кёльн: Хорн, Хектор, Маро (Хайнц, 12), Соренсен, Маврай, Риссе, Леманн, Хёгер (Рауш, 86), Модесте, Руднев (Цоллер, 56), Осако

Гамбург: Адлер, Джуру, Гетц (Грегорич, 66), Дуглас, Острзолек, Сакаи, Костич (Мюллер, 75), Юнг, Холтби, Ласогга (Вальдшмидт, 84), Вуд

Предупреждения:

Модесте, 21; Хёгер, 33; Руднев, 36 - Гетц, 40

Удаления:

нет - Вуд, 58

Судья:

Беньямин Бранд (Германия)

Место и дата

30 октября 19:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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