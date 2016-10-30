«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трик

Матч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».

Все три мяча забил французский форвард Энтони Модесте. До этого он не забил пенальти. Отметим, что «Гамбург» с 58-й минуты после удаления Бобби Вуда играл в меньшинстве.

«Кельн» набрал 18 очков и занимает четвертое место в чемпионате Германии. У «Гамбурга» два очка и последнее место.

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9-й тур