Этот день в истории. Маргарите Мамун – 21 год!

1 ноября свое 21-е день рождения отмечает российская гимнастка, олимпийская чемпионка-2016 Маргарита Мамун.

Она родилась 1 ноября 1995 года в Москве. Семикратная чемпионка мира - побеждала в командном первенстве и в упражнениях с отдельными снарядами. Кроме того, Мамун является четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015), четырехкратной победительницей Универсиады в Казани (2013), чемпионкой первых Европейских игр-2015 в Баку, а также многократной победительницей Гран-При и этапов Кубка мира.

Маргарита Мамун - трехкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике (2011, 2012, 2013), а также двукратный серебряный призер национального чемпионата (2014, 2016). Болельщики называют Маргариту «Бенгальской тигрицей».

На летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Маргарита выиграла золотую медаль по художественной гимнастике в личном многоборье, набрав по сумме четырех упражнений 76,483 балла.