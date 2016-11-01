Этот день в истории. Маргарите Мамун – 21 год!
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ноября свое 21-е день рождения отмечает российская гимнастка, олимпийская
чемпионка-2016 Маргарита Мамун.
Она
родилась 1 ноября 1995 года в Москве. Семикратная чемпионка мира - побеждала в
командном первенстве и в упражнениях с отдельными снарядами. Кроме того, Мамун
является четырехкратной чемпионкой Европы (2013, 2015), четырехкратной
победительницей Универсиады в Казани (2013), чемпионкой первых Европейских
игр-2015 в Баку, а также многократной победительницей Гран-При и этапов Кубка
мира.
Маргарита
Мамун - трехкратная абсолютная чемпионка России по художественной гимнастике
(2011, 2012, 2013), а также двукратный серебряный призер национального
чемпионата (2014, 2016). Болельщики называют Маргариту «Бенгальской тигрицей».
На
летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Маргарита выиграла золотую медаль по
художественной гимнастике в личном многоборье, набрав по сумме четырех
упражнений 76,483 балла.