Нико Росберг: Меня не устроит второе место на подиуме, только победа
Пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от гонки
гран-при Мексики, за час до ее старта.
«Квалификация прошла удачно для нас. Я боролся за поул, но
Хэмилтон оказался быстрее. Однако, меня не устроит второе место на подиуме. Буду
счастлив только победе», - сказал Росберг в эфире Sky Sports.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки в
Мехико, начало которой в 22:00 по московскому времени.
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