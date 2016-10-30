Нико Росберг: Меня не устроит второе место на подиуме, только победа

Пилот «Мерседес» Нико Росберг поделился ожиданиями от гонки гран-при Мексики, за час до ее старта.

«Квалификация прошла удачно для нас. Я боролся за поул, но Хэмилтон оказался быстрее. Однако, меня не устроит второе место на подиуме. Буду счастлив только победе», - сказал Росберг в эфире Sky Sports.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки в Мехико, начало которой в 22:00 по московскому времени.