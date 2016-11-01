Этот день в истории. Милошу Красичу – 32 года!
1
ноября свой 32-й день рождения отмечает бывший полузащитник сборной Сербии и
московского ЦСКА Милош Красич.
Он
начал свою карьеру в клубе высшего дивизиона Сербии и Черногории – «Войводина».
Красич пробился в первую команду в сезоне 2001/02, после чего подписал
предварительный контракт с ЦСКА, а летом 2004 года перешел в армейский клуб.
Сыграл несколько матчей в Кубке УЕФА-2004/05, включая победный финал турнира
против лиссабонского «Спортинга» (3:1).
Красич
- серебряный призер чемпионата Европы-2004 среди молодежи. В составе сборной
Сербии и Черногории он дошел до финала, где его команда уступила итальянцам со
счетом 1:3.
Также
в составе молодежной сборной Сербии и Черногории Красич играл на чемпионате
Европы-2006 в Португалии.
Вместе
с ЦСКА выиграл чемпионат России - 2005, 2006, четыре национальных кубка и
четыре Суперкубка России.
После
ЦСКА Красич выступал за «Ювентус», с которым побеждал в чемпионате Италии
сезона-2011/2012. А в сезоне 2012/2013 Красич, выступая за «Фенербахче», стал обладателем Кубка Турции.