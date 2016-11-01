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Этот день в истории. Милошу Красичу – 32 года!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

1 ноября свой 32-й день рождения отмечает бывший полузащитник сборной Сербии и московского ЦСКА Милош Красич.

Он начал свою карьеру в клубе высшего дивизиона Сербии и Черногории – «Войводина». Красич пробился в первую команду в сезоне 2001/02, после чего подписал предварительный контракт с ЦСКА, а летом 2004 года перешел в армейский клуб. Сыграл несколько матчей в Кубке УЕФА-2004/05, включая победный финал турнира против лиссабонского «Спортинга» (3:1).

Красич - серебряный призер чемпионата Европы-2004 среди молодежи. В составе сборной Сербии и Черногории он дошел до финала, где его команда уступила итальянцам со счетом 1:3.

Также в составе молодежной сборной Сербии и Черногории Красич играл на чемпионате Европы-2006 в Португалии.

Вместе с ЦСКА выиграл чемпионат России - 2005, 2006, четыре национальных кубка и четыре Суперкубка России.

После ЦСКА Красич выступал за «Ювентус», с которым побеждал в чемпионате Италии сезона-2011/2012. А в сезоне 2012/2013 Красич, выступая за «Фенербахче», стал обладателем Кубка Турции.

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