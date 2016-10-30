Андрей Червиченко: За чемпионство будут бороться «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко спрогнозировал итоги нынешнего чемпионата России.

- Думаю, в этом сезоне тройка призеров будет выглядеть так: «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». Я не говорю, что к финишу они придут в такой последовательности, но именно эти команды претендуют на чемпионство.

- В ЦСКА вы уже не верите?

- Клуб потратил много средств на строительство нового стадиона и финансовые проблемы не позволят армейцам сильно изменить состав в межсезонье. А с этой обоймой они не смогут бороться не только за первое место, но даже за место в тройке.