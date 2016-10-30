«Зенит» обыграл ВЭФ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и латвийским ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 90:76 в пользу «Зенита».

В составе победителей по 21 очку набрали Райан Тулсон и Янис Тимма. У гостей 21 очко набрал Янис Блумс. «Зенит» одержал четвертую победу в четырех матчах и занимает второе место. Латвийская команда на десятом месте.

В следующих матчах «Зенит» 6 ноября в гостях сыграет против ЦСКА, а ВЭФ в этот же день на выезде будет играть против «Цмоки-Минск».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат