«Зенит» обыграл ВЭФ
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и латвийским ВЭФом
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 90:76
в пользу «Зенита».
В составе победителей по 21 очку набрали Райан Тулсон и Янис Тимма. У гостей 21 очко набрал Янис Блумс. «Зенит» одержал четвертую победу в четырех матчах и занимает второе место. Латвийская команда на десятом месте.
В следующих матчах «Зенит» 6 ноября в гостях
сыграет против ЦСКА, а ВЭФ в
этот же день на выезде будет играть против «Цмоки-Минск».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
30 октября 19:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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