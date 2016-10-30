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Льюис Хэмилтон: Я постараюсь устроить для болельщиков великолепное шоу в Мексике

Источник:  F1newsКомментарии

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки, которая пройдет в Мексике.

«В Мексике лучшие болельщики – они создают потрясающую атмосферу. Они рады Гран При. Мне нравится здесь, и я постараюсь устроить для них великолепное шоу.

Мне кажется, сегодня Red Bull Racing будет быстра. Я знаю, что нас ждёт сложная гонка, но я надеюсь, что она получится интересной. К счастью, сегодня не жарко, хотя температура может ещё подняться. Я в отличном настроении и хочу хорошо провести гонку», - приводит слова Хэмилтона F1news со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, вчера 31-летний британец стал лучшим в  квалификации и сегодня в гонке будет стартовать с первого места.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки в Мехико, начало которой в 22:00 по московскому времени.

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