Льюис Хэмилтон: Я постараюсь устроить для болельщиков великолепное шоу в Мексике
Пилот
«Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящей гонки, которая
пройдет в Мексике.
«В
Мексике лучшие болельщики – они создают потрясающую атмосферу. Они рады Гран
При. Мне нравится здесь, и я постараюсь устроить для них великолепное шоу.
Мне
кажется, сегодня Red Bull Racing будет быстра. Я знаю, что нас ждёт сложная
гонка, но я надеюсь, что она получится интересной. К счастью, сегодня не жарко,
хотя температура может ещё подняться. Я в отличном настроении и хочу хорошо
провести гонку», - приводит слова Хэмилтона F1news со ссылкой на Sky Sports.
Напомним,
вчера 31-летний британец стал лучшим в
квалификации и сегодня в гонке будет стартовать с первого места.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки в
Мехико, начало которой в 22:00 по московскому времени.