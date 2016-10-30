Рашид Рахимов: Не вижу смысла обсуждать ситуацию с матчем против «Урала»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов ответил на вопрос о скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1). Он сказал, что не видит смысла в обсуждении этой темы.

«Я не сижу смысла обсуждать эту ситуацию, говорить здесь не о чем.Матч был сложным и для нас, и для «Урала». Только для нас закончился он хорошо. Смысла опять поднимать эту тему я не вижу», – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21) .6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».

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