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Рашид Рахимов: Не вижу смысла обсуждать ситуацию с матчем против «Урала»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов ответил на вопрос о скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1). Он сказал, что не видит смысла в обсуждении этой темы.

«Я не сижу смысла обсуждать эту ситуацию, говорить здесь не о чем.Матч был сложным и для нас, и для «Урала». Только для нас закончился он хорошо. Смысла опять поднимать эту тему я не вижу», – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Тимур Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол», впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете 1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека» Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.

Благодаря этой победе команда Рашида Рахимова сравнялась по набранным очкам в турнирной таблице РФПЛ с ЦСКА (по 21) .6 ноября в 13-м туре «Терек» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» днем ранее на выезде сразится с «Крыльями Советов».

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция


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