Рашид Рахимов: Не вижу смысла обсуждать ситуацию с матчем против «Урала»
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тренер «Терека» Рашид Рахимов ответил на вопрос о скандальной ситуации с матчем
12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1). Он сказал, что не видит
смысла в обсуждении этой темы.
«Я не сижу смысла обсуждать эту ситуацию, говорить здесь не о
чем.Матч был сложным и для нас, и для «Урала». Только для нас закончился он
хорошо. Смысла опять поднимать эту тему я не вижу», – цитирует Рахимова «Матч ТВ».
Тимур
Журавель, комментировавший матч в Екатеринбурге на канале «Наш Футбол»,
впоследствии сказал: «У старых грехов - длинные тени». По ходу игры, при счете
1:1 коэффициент на победу гостей резко упал. После игры гендиректор «Терека»
Алхан Айдамиров заявил, что клуб будет добиваться отстранения Журавеля.
Матч
Голы
Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).
Состав
Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)
Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)
Предупреждения:
нет - Иванов, 55
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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