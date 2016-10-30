Игорь Шалимов: Удаление Каборе? Ничего страшного, сил у нас много
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился
впечатлениями после матча против «Анжи» в 12-м туре чемпионата России. Напомним,
что игра завершилась вничью (0:0).
«Удаление Каборе? Да ничего страшного, у нас сил много. Мы 120
минут играем, потом через два дня играем 75 минут вдесятером. Так складывается
у нас, конечно, мы ехали сюда за победой. За первой на выезде. Выезды у нас складываются
не так удачно, они нам даются тяжело.
Мы
надеялись сегодня выиграть, но сложилось так, что нам пришлось играть
вдесятером почти всю игру, соответственно, мы почти все время играли в обороне.
Контролировать мяч в такой ситуации сложно.
«Краснодар»
пытался искать свои моменты, пару даже создали. Да, довольны ничьей, исходя из
того, как складывалась игра. Но ехали сюда не за 0:0, - цитирует Шалимова «Матч
ТВ».
«Краснодар» набрал 20 очко и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом»,
а «Краснодар» примет «Оренбург».
Чемпионат России. Премьер-лига
12-й тур
Матч
Состав
Анжи: Беленов, Шандао, Мусалов, Гасанов, Тигиев, Паршивлюк, Менса, Иличевич, Маевский (Эбесилио, 50), Будковский (Боли, 82), Бериша (Обертан, 60)
Краснодар: Крицюк, Налдо, Енджейчик, Гранквист, Газинский, Каборе, Ахмедов (Быстров, 89), Измайлов, Окриашвили (Эбуэ Куасси, 77), Подберёзкин (Лаборде, 65), Петров
Предупреждения:
Шандао, 55; Обертан, 90 - Каборе, 6; Измайлов, 47; Эбуэ Куасси, 90; Лаборде, 90
Удаления:
нет - Каборе, 17
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
30 октября 19:30, Анжи-Арена, Текстовая трансляция