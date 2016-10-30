Игорь Шалимов: Удаление Каборе? Ничего страшного, сил у нас много

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Анжи» в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).

«Удаление Каборе? Да ничего страшного, у нас сил много. Мы 120 минут играем, потом через два дня играем 75 минут вдесятером. Так складывается у нас, конечно, мы ехали сюда за победой. За первой на выезде. Выезды у нас складываются не так удачно, они нам даются тяжело.

Мы надеялись сегодня выиграть, но сложилось так, что нам пришлось играть вдесятером почти всю игру, соответственно, мы почти все время играли в обороне. Контролировать мяч в такой ситуации сложно.

«Краснодар» пытался искать свои моменты, пару даже создали. Да, довольны ничьей, исходя из того, как складывалась игра. Но ехали сюда не за 0:0, - цитирует Шалимова «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 20 очко и занимает пятое место в чемпионате России. У «Анжи» 17 очков и восьмое место. «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

В следующем туре «Анжи» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Краснодар» примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур